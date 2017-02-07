Путин поручил не допустить роста тарифов на связь из-за «закона Яровой»

Владимир Путин поручил выделить средства с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». «
О существовании секретного распоряжения Путина узнали из комментариев Минкомсвязи к подзаконным актам. Отмечается, что они пропали после обращения «Ведомостей» за разъяснениями.
Компенсировать расходы операторов из-за «закона Яровой» в Минэкономразвития предложили из фонда универсальных услуг связи (он создавался для развития инфраструктуры и устранения цифрового неравенства). При этом в 2016 году в фонд поступило около 15 миллиардов рублей, а расходы на «закон Яровой» оценивают в триллионы рублей.
Официально Минкомсвязи отказалось обсуждать компенсацию расходов на «закон Яровой».
Напомним, поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода. Представители отрасли раскритиковали «закон Яровой» из-за значительных трат.