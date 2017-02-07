Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:01, 7 февраля 2017 1 176
 0    0

Путин поручил не допустить роста тарифов на связь из-за «закона Яровой»

Путин поручил не допустить роста тарифов на связь из-за «закона Яровой»

Владимир Путин поручил выделить средства с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». «Ведомости» выяснили, что поручение президента было закрытым и нигде не публиковалось.

О существовании секретного распоряжения Путина узнали из комментариев Минкомсвязи к подзаконным актам. Отмечается, что они пропали после обращения «Ведомостей» за разъяснениями.

Компенсировать расходы операторов из-за «закона Яровой» в Минэкономразвития предложили из фонда универсальных услуг связи (он создавался для развития инфраструктуры и устранения цифрового неравенства). При этом в 2016 году в фонд поступило около 15 миллиардов рублей, а расходы на «закон Яровой» оценивают в триллионы рублей.

Официально Минкомсвязи отказалось обсуждать компенсацию расходов на «закон Яровой».

Напомним, поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают операторов связи и провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода. Представители отрасли раскритиковали «закон Яровой» из-за значительных трат.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:48, 7 февраля 2017
Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту Youporn
21:37, 7 февраля 2017
Ковалев обратил внимание на целевое обучение специалистов сельского хозяйства
21:05, 7 февраля 2017
Россияне стали счастливее с 2015 года — исследование 1
20:19, 7 февраля 2017
Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
19:59, 7 февраля 2017
В Москве задержали сбросивших снег на коляску дворников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году

«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году 3

Tele2 перестанет «сжигать» оставшиеся к концу месяца мегабайты, минуты и SMS

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 125
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 401
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 025
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 032
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 341
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум