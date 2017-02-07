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15:56, 7 февраля 2017 567
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Праздник профессионалов. Рязанский чемпионат студентов торжественно открыли

Праздник профессионалов. Рязанский чемпионат студентов торжественно открыли

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани торжественно открылся региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Во вторник, 7 февраля, церемонию посетили крупные региональные чиновники, руководители предприятий, представители разных поколений работников.

Зампред правительства области Елена Буняшина назвала конкурс «праздником профессионалов». «В каждой профессии человек будет успешен, если он востребован, — подчеркнула она. — Мы точно знаем, что нужны рабочие руки: строить дома, строить фабрики, заводы, строить школы. Мы точно знаем, что нам хотелось бы, чтобы нас качественно, хорошо кормили, нам хочется, чтобы у нас были красивые прически — и многое-многое другое».

По мнению сенатора Ларисы Тюриной, на чемпионате ощущается общее желание и учеников, и преподавателей, и работодателей продвигать свои профессии, свои отрасли. «Неправда, что наша молодежь ничего не может. Наша молодежь может очень много», — заявила министр образования области Ольга Щетинкина.

Напомним, конкурс стартовал утром во вторник. Три дня почти сто студентов и молодых рабочих будут выявлять лучших в 14 номинациях. Победители выйдут в следующий этап международного проекта.


© RZN.info

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