Праздник профессионалов. Рязанский чемпионат студентов торжественно открыли

В Рязани торжественно открылся региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Во вторник, 7 февраля, церемонию посетили крупные региональные чиновники, руководители предприятий, представители разных поколений работников.
Зампред правительства области Елена Буняшина назвала конкурс «праздником профессионалов». «В каждой профессии человек будет успешен, если он востребован, — подчеркнула она. — Мы точно знаем, что нужны рабочие руки: строить дома, строить фабрики, заводы, строить школы. Мы точно знаем, что нам хотелось бы, чтобы нас качественно, хорошо кормили, нам хочется, чтобы у нас были красивые прически — и многое-многое другое».
По мнению сенатора Ларисы Тюриной, на чемпионате ощущается общее желание и учеников, и преподавателей, и работодателей продвигать свои профессии, свои отрасли. «Неправда, что наша молодежь ничего не может. Наша молодежь может очень много», — заявила министр образования области Ольга Щетинкина.
Напомним, конкурс