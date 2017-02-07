Портал «Работа в России» стал лучшим социально значимым проектом года

Портал «Работа в России» стал лучшим социально значимым проектом 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе регионального министерства труда и занятости населения.
Автором проекта по развитию Общероссийской базы вакансий является Роструд. Портал могут использовать все россияне, в том числе те, кто относится к наименее конкурентоспособным категориям. Так, на портале создали специальный раздел для поиска вакансий инвалидам (там представлено более 63,5 тысяч актуальных предложений о трудоустройстве).
«Несомненно, портал и дальше будет развиваться, будут появляться новые сервисы, возможности для соискателей. Число пользователей будет расти, а значит, увеличится число вакансий и резюме, размещенных на портале. Уже сейчас можно ознакомиться с уровнем цен, зарплат во всех регионах нашей страны, узнать, где и какие реализуются инвестиционные проекты, проверить проект предлагаемого трудового договора на его соответствие трудовому законодательству и многое другое», — отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.
В конкурсе «Проект года 2016» участвовали 209 проектов, 155 из которых были представлены в различных номинациях. Организаторы отметили, что особенностью этого конкурса является то, что достижения номинантов оценивают сами ИТ-директора путем голосования в интернете. Методику оценки проектов выработали и утвердили отраслевые эксперты и ИТ-сообщество.