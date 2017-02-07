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15:30, 7 февраля 2017 214
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Новомичуринские приставы выселили мать и сына из квартиры за коммунальные долги

Новомичуринские приставы выселили мать и сына из квартиры за коммунальные долги

Новомичуринские приставы выселили мать и сына из трехкомнатной квартиры за коммунальные долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Семья перестала оплачивать коммунальные услуги еще в 2010 году. Иногда задолженность за них превышала сто тысяч рублей. Администрация Новомичуринского городского поселения подала в суд.

По решению судебного органа 6 февраля мать и сына выселили из квартиры. Им предоставили комнату в муниципальном общежитии.

Несмотря на выселение, семье необходимо погасить задолженность. Сейчас она составляет около 40 тысяч рублей уже в этом году.

Фото пресс-служба регионального УФССП


© RZN.info

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