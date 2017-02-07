Новомичуринские приставы выселили мать и сына из квартиры за коммунальные долги

Новомичуринские приставы выселили мать и сына из трехкомнатной квартиры за коммунальные долги. Об этом сообщила
Семья перестала оплачивать коммунальные услуги еще в 2010 году. Иногда задолженность за них превышала сто тысяч рублей. Администрация Новомичуринского городского поселения подала в суд.
По решению судебного органа 6 февраля мать и сына выселили из квартиры. Им предоставили комнату в муниципальном общежитии.
Несмотря на выселение, семье необходимо погасить задолженность. Сейчас она составляет около 40 тысяч рублей уже в этом году.
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