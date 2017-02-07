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10:01, 7 февраля 2017 860
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На улице Спортивной столкнулось четыре автомобиля за десять минут. Видео

На улице Спортивной столкнулось четыре автомобиля за десять минут. Видео

На улице Спортивной столкнулось четыре автомобиля за десять минут. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 6 января, на пересечении улиц Есенина и Спортивной.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в 20:30 27-летняя рязанка на Peugeot при повороте налево врезалась в Suzuki под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения девушка получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Очевидцы отметили, что на место аварии прибыли автоинспекторы. Спустя пять минут на глазах сотрудников ГИБДД Mazda столкнулась с машиной инкасаторов.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Фото «Подслушано у водителей в Рязани»


© RZN.info

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