На улице Спортивной столкнулось четыре автомобиля за десять минут. Видео

На улице Спортивной столкнулось четыре автомобиля за десять минут. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел в понедельник, 6 января, на пересечении улиц Есенина и Спортивной.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в 20:30 27-летняя рязанка на Peugeot при повороте налево врезалась в Suzuki под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения девушка получила травмы и обращалась за медицинской помощью.
Очевидцы отметили, что на место аварии прибыли автоинспекторы. Спустя пять минут на глазах сотрудников ГИБДД Mazda столкнулась с машиной инкасаторов.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в аварии никто не пострадал.
Фото «Подслушано у водителей в Рязани»