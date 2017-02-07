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12:04, 7 февраля 2017 312
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На перегоне Рязань — Лесок появится пешеходный переход

На перегоне Рязань — Лесок появится пешеходный переход

На перегоне Рязань — Лесок появится одноуровневый пешеходный переход. Об этом говорится в пресс-релизе Московской железной дороги.

Пешеходный переход в Рязанской области в 2017 году построят в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». На строительство 16 пешеходных переходов в Подмосковье, Рязанской и Тульской областях потратят более 300 миллионов рублей.

Современные пешеходные переходы через железнодорожные пути оборудуют световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности.

Отмечается, что при строительстве переходов железнодорожники будут применять S-образную конструкцию, благодаря которой пешеходам проще убедиться в отсутствии приближающихся составов.


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