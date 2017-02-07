На перегоне Рязань — Лесок появится одноуровневый пешеходный переход. Об этом говорится в пресс-релизе Московской железной дороги.
Пешеходный переход в Рязанской области в 2017 году построят в рамках программы «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». На строительство 16 пешеходных переходов в Подмосковье, Рязанской и Тульской областях потратят более 300 миллионов рублей.
Современные пешеходные переходы через железнодорожные пути оборудуют световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности.
Отмечается, что при строительстве переходов железнодорожники будут применять S-образную конструкцию, благодаря которой пешеходам проще убедиться в отсутствии приближающихся составов.