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13:03, 7 февраля 2017 1 273
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Мавзолей Ленина закроют на два месяца

Мавзолей Ленина закроют на два месяца

Фото: Pixabay.com

Мавзолей Ленина закроют на два месяца. С 16 февраля по 16 апреля там будут проводить профилактические работы, передает ТАСС.

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей», — сказали в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Последний раз Мавзолей закрывали на такой же срок в 2015 году из-за профилактических работ с телом Ленина. За поддержание его состояние отвечают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.


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