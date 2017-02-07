Мавзолей Ленина закроют на два месяца. С 16 февраля по 16 апреля там будут проводить профилактические работы, передает
«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей», — сказали в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Последний раз Мавзолей закрывали на такой же срок в 2015 году из-за профилактических работ с телом Ленина. За поддержание его состояние отвечают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.