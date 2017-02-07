Ковалев поручил экстренным службам усилить работу из-за морозов. Об этом сообщила
Губернатор заявил о поручении на заседании исполнительного органа во вторник, 7 февраля. Он отметил, что в регионе в ближайшее время ожидается резкое похолодание с отклонением от климатической нормы на 7-11 градусов.
«Все службы должны в круглосуточном режиме быть готовы к устранению возможных аварий. Несмотря на то, что зимний период в этом году идет без серьезных происшествий, готовым надо быть к любой ситуации, особенно в период сильных морозов. Обращаю на это самое серьезное внимание всех руководителей», — сказал Ковалев.
Также губернатор обратил внимание на то, чтобы в образовательных учреждениях было тепло, несмотря на морозы. По словам регионального министра образования Ольги Щетинкиной, занятия в школах отменили только в двух районах: в Ермишинском — с 1 по 9 класс и в Клепиковском — с 1 по 4 класс. Ковалев поручил ежедневно контролировать ситуацию с работой школ и школьных автобусов в холодную погоду. «Если вдруг появятся какие-либо сбои в работе автобусов, нужно реагировать незамедлительно», — заявил он.
Кроме того, Ковалев отметил, что необходимо усилить работу травмпунктов. В учреждениях должны быть нужные материалы для оказания помощи пациентам с обморожениями. При необходимости МЧС организует пункты обогрева.