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9:33, 7 февраля 2017 622
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Губернатор Бурятии подал в отставку

Губернатор Бурятии подал в отставку

Губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «РИА Новости».

Пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев отметил, что решение Наговицына было неожиданным. На пресс-конференции он объявил, что в дальнейшем не будет баллотироваться на следующий срок.

В понедельник источники в правительстве республики сообщили «РИА Новости», что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Ранее губернатор Пермского края Басаргин заявил, что решил досрочно уйти в отставку.

Фото портала правительства Республики Бурятия


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