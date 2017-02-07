Губернатор Бурятии подал в отставку

Губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «
Пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев отметил, что решение Наговицына было неожиданным. На пресс-конференции он объявил, что в дальнейшем не будет баллотироваться на следующий срок.
В понедельник источники в правительстве республики сообщили «РИА Новости», что глава региона не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.
Ранее губернатор Пермского края Басаргин заявил, что
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