Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»

Во вторник, 7 февраля, Евгений Коковин дал интервью RZN.info, в котором рассказал о причине ухода из ГК «Единство».
По его словам, 6 февраля он освободился от обязательств перед компанией.
«Это решение было обоюдным. Компания сейчас находится в стадии оптимизации: изменения структуры и улучшения эффективности работы. Рассуждая о дальнейшем развитии „Единства“ наши мнения с учредителями разошлись», — сообщил Коковин.
По его мнению, компания должна развиваться и двигаться к успеху, опираясь на основу, заложенную в предыдущие годы. Учредители «Единства» считали, что вектор развития нужно корректировать.
«Они были убеждены в своей точке зрения. Мне было сложно согласится с теми вещами, которые формулировались, поэтому было правильно покинуть пост руководителя. Если ты не согласен с предложенными задачами, то ты не сможешь их реализовывать», — рассказал Коковин. — «Мы расстались, поблагодарив друг друга за работу».
Напомним, Евегний Коковин
Полное интервью с Евгением Коковиным читайте на RZN.info позже.