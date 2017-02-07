Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:51, 7 февраля 2017 827
 0    0

Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»

Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»

Во вторник, 7 февраля, Евгений Коковин дал интервью RZN.info, в котором рассказал о причине ухода из ГК «Единство».

По его словам, 6 февраля он освободился от обязательств перед компанией.

«Это решение было обоюдным. Компания сейчас находится в стадии оптимизации: изменения структуры и улучшения эффективности работы. Рассуждая о дальнейшем развитии „Единства“ наши мнения с учредителями разошлись», — сообщил Коковин.

По его мнению, компания должна развиваться и двигаться к успеху, опираясь на основу, заложенную в предыдущие годы. Учредители «Единства» считали, что вектор развития нужно корректировать.

«Они были убеждены в своей точке зрения. Мне было сложно согласится с теми вещами, которые формулировались, поэтому было правильно покинуть пост руководителя. Если ты не согласен с предложенными задачами, то ты не сможешь их реализовывать», — рассказал Коковин. — «Мы расстались, поблагодарив друг друга за работу».

Напомним, Евегний Коковин покинул пост гендиректора ГК «Единство» пособственному желанию. На его место назначили бывшего вице-мэра Рязани Антон Воробьев.

Полное интервью с Евгением Коковиным читайте на RZN.info позже.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:51, 7 февраля 2017
Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»
11:22, 7 февраля 2017
Гендиректором ГК «Единство» стал бывший вице-мэр
10:59, 7 февраля 2017
«Анкор Банк» ввел лимит на получение наличных
15:50, 6 февраля 2017
Евгений Коковин покинул пост гендиректора ГК «Единство» 1
14:59, 6 февраля 2017
Оклады россиян могут привязать к зарплате президента
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году

«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году 3

Tele2 перестанет «сжигать» оставшиеся к концу месяца мегабайты, минуты и SMS

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 37 948
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 27 368
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 22 831
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
16:06, 24 января 2017 20 054
Губернатор наградил ликвидаторов последствий взрыва в Осеннем переулке. Фото
15:26, 28 января 2017 19 908
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум