Директор «Рязаньэнерго» наградил журналистов районных газет

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги творческого конкурса среди журналистов Рязанской области «Надежные люди». Награды журналистам районных печатных изданий вручил директор предприятия Олег Харивский.
«Немногие знают, какой ценой достигается надежность электроснабжения и какой ответственный каждодневный труд лежит на плечах энергетиков. Только вы способны рассказать жителям городов, деревень и сёл о тех людях, благодаря которым в наших розетках есть электричество и мы можем заниматься своими повседневными делами, именно вы можете поведать рязанцам о нелегкой круглосуточной работе энергетиков понятным и интересным литературным языком», — отметил Олег Харивский.
Проект «Надежные люди» был запущен филиалом в 2016 году. До этого конкурс назывался «Энергия созидания» и проводился компанией в девяти регионах страны. Цель конкурса «Надежные люди» — показать, как добросовестно трудятся рязанские энергетики в любую погоду и в любое время суток, чтобы в каждом доме горел свет.
В течение 2016 года на предприятие прислали 18 материалов из 9-и районных газет. Победителями были признаны:
- 1-е место: Лидия Андреева, газета «Кораблинские вести», за материал «Пятнадцать световых Владимира Зайца»;
- 2-е место: Наталья Каверзина, газета «Захаровский вестник», за материал «Влюблена в профессию по собственному желанию»;
- 3-е место: Татьяна Колганова, газета «День за днём в Путятино», за материалы «Надежные люди с Песочинского участка».
Благодарности также вручили: Оксане Шкурлатовой («Александро-Невские вести»), Анне Суворовой («Спасские вести»), Елене Батовой («Спасские вести»), Марине Комоловой («Новая мещера»), Геннадию Манухину («Сасовская неделя»), Екатерине Страчковой («Скопинский вестник»), Людмиле Илюкиной («Сараевские зори»), Евгении Жиговец («Сараевские зори»), Марии Великоцкой, («Захаровский вестник») и Елене Пиляевой («Захаровский вестник»).