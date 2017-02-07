Бывшему начальнику рязанского центра занятности дали два с половиной года условно. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Суд учел, что чиновник полностью признал вину, у него есть несовершеннолетний ребенок. Также в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства.
В связи с этим начальника бывшего центра осудили на два с половиной года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Также его на два года лишили права занимать высокие должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях.
Напомним, что бывшего начальника центра занятости