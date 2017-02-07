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13:55, 7 февраля 2017 187
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Бывшему начальнику рязанского центра занятности дали два с половиной года условно

Бывшему начальнику рязанского центра занятности дали два с половиной года условно

Бывшему начальнику рязанского центра занятности дали два с половиной года условно. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Суд учел, что чиновник полностью признал вину, у него есть несовершеннолетний ребенок. Также в деле отсутствуют отягчающие обстоятельства.

В связи с этим начальника бывшего центра осудили на два с половиной года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Также его на два года лишили права занимать высокие должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях.

Напомним, что бывшего начальника центра занятости подозревали в «откатах». Его поймали с поличным, когда он получил взятку в размере 270 тысяч рублей.


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