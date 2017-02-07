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10:59, 7 февраля 2017 1 041
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«Анкор Банк» ввел лимит на получение наличных

«Анкор Банк» ввел лимит на получение наличных

«Анкор Банк» ввел ограничения на выдачу вкладов в размере 10 тысяч рублей ежедневно, передает РБК.

«Руководство пояснило, что это связано с ликвидностью кредитной организации», — отметила сотрудница call-центра банка.

По ее словам, банк на данный момент работает в штатном режиме. Однако во всех отделениях введено ограничение, связанно с выдачей вкладов на сумме не более 10 тысяч рублей ежедневно.

Стоит отметить, что ограничения качаются всех городов присутствия «Анкор Банка».

Кредитная организация занимает 231-е место в российской банковской системе по размеру активов.


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