«Анкор Банк» ввел лимит на получение наличных

«Анкор Банк» ввел ограничения на выдачу вкладов в размере 10 тысяч рублей ежедневно, передает
«Руководство пояснило, что это связано с ликвидностью кредитной организации», — отметила сотрудница call-центра банка.
По ее словам, банк на данный момент работает в штатном режиме. Однако во всех отделениях введено ограничение, связанно с выдачей вкладов на сумме не более 10 тысяч рублей ежедневно.
Стоит отметить, что ограничения качаются всех городов присутствия «Анкор Банка».
Кредитная организация занимает 231-е место в российской банковской системе по размеру активов.