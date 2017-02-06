За год в Рязанской области произвели более двух с половиной тысяч тонн рыбы

За год в Рязанской области произвели 2 775 тонн рыбы. Об этом сообщает издательство «
Рыбоводство в регионе представлено 27 хозяйствами. Крупнейшим производителем прудовой рыбы в области является «Рязаньрыбпром». В 2016 году напредприятии вырастили 2 098 тонн живого карпа парской породы, амура и толстолобика. У «Рязаньрыбпрома» есть шесть отделений: «Рыбхоз Пара» в Сараевском, «Рыбхоз Липяговский» в Милославском, «Рыбхоз Новомичуринский» в Пронском, «Рыбхоз Павловский» в Рязанском, «Рыбхоз Ряжский» в Ряжском и «Рыбхоз Касимовский» в Касимовском районах. Отмечается, что в новомичуринском рыбхозе, помимо прудовой, произвели 70 тонн садковой рыбы.
Среди фермерских хозяйств наибольших объемов в производстве карпа и амура добились КФХ Калинов Спасского района (130 тонн), КФХ Абрамов Сараевского района (100 тонн), КФХ Строилов Захаровского района (84 тонны) и КФХ Петин Сапожковского района (80 тонн). В рязанских хозяйствах также успешно выращивают форель, сомов и осетровых. Так, в прошлом году производством клариевого сома занялись в Старожиловском районе (КФХ Русинова).
По данным регионального минсельхоза, рязанские фермеры в прошлом году произвели 607 тонн рыбы.