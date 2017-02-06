За год в Рязанской области изъяли из оборота более тонны молочной продукции с нарушениями

За год в Рязанской области изъяли из оборота 1 138 килограммов молочной продукции. Об этом
В Рязанской области в 2016 году проверили 170 объектов, осуществляющих реализацию, хранение, производство и переработку молока и молочных продуктов. Нарушения выявили на 79 объектах.
Специалисты исследовали 1 182 пробы молочной продукции. Установленным требованиям не соответствовали 56 проб. Отмечается, что чаще всего не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям молоко и сливочное масло. Большую часть нарушений по микробиологическим показателям выявили в молоке и твороге.
По итогам проверок составили 223 протокола об административном правонарушении. Из оборота изъяли 225 партий молочной продукции.