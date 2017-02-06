За две недели в Рязанской области потушили около двадцати пожаров

За две недели, с 30 января по 5 февраля, в Рязанской области потушили 18 пожаров. Об этом сообщила
Всего в результате происшествия огонь уничтожил и повредил 17 строений и четыре автомобиля.
Отмечается, что 38-летнего мужчину спасли во время пожара в Старожилове, где 5 февраля горел жилой дом.
«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
4 февраля на пожаре в Сасовском районе ожоги рук 1-2 степени получила 57-летняя женщина. Напомним, пострадавшая пыталась
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекались, на водоемах области происшествий также не зарегистрировано.