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13:03, 6 февраля 2017 350
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За две недели в Рязанской области потушили около двадцати пожаров

За две недели в Рязанской области потушили около двадцати пожаров

За две недели, с 30 января по 5 февраля, в Рязанской области потушили 18 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего в результате происшествия огонь уничтожил и повредил 17 строений и четыре автомобиля.

Отмечается, что 38-летнего мужчину спасли во время пожара в Старожилове, где 5 февраля горел жилой дом.

«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

4 февраля на пожаре в Сасовском районе ожоги рук 1-2 степени получила 57-летняя женщина. Напомним, пострадавшая пыталась самостоятельно потушить горящую баню.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования не привлекались, на водоемах области происшествий также не зарегистрировано.


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