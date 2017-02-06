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10:35, 6 февраля 2017 234
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Весенняя миграция. Рязанский «Трогательный зоопарк» переедет

Весенняя миграция. Рязанский «Трогательный зоопарк» переедет

Рязанский «Трогательный зоопарк» переедет из ТЦ «Малина» в действующий корпус Торговых рядов на улице Кольцова. Об этом RZN.info сообщили в организации в понедельник, 6 февраля.

Смену места объяснили необходимостью расширения. В новом здании зоопарк займет помещения на двух этажах. В связи с этим не исключено появление новых животных.

Переезд намечен на 1 марта, но может произойти раньше или позже в зависимости от хода отделочных работ. Цена билетов не изменится.

Напомним, первый в Рязани контактный зоопарк открылся в «Малине» в декабре 2014 года.


© RZN.info

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