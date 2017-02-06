Весенняя миграция. Рязанский «Трогательный зоопарк» переедет

Рязанский «Трогательный зоопарк» переедет из ТЦ «Малина» в действующий корпус Торговых рядов на улице Кольцова. Об этом RZN.info сообщили в организации в понедельник, 6 февраля.
Смену места объяснили необходимостью расширения. В новом здании зоопарк займет помещения на двух этажах. В связи с этим не исключено появление новых животных.
Переезд намечен на 1 марта, но может произойти раньше или позже в зависимости от хода отделочных работ. Цена билетов не изменится.
Напомним, первый в Рязани контактный зоопарк открылся в «Малине»