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12:58, 6 февраля 2017 1 660
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Венки и игральные кости. В Иркутске под вывеской ритуального агентства работало казино

Венки и игральные кости. В Иркутске под вывеской ритуального агентства работало казино

В Иркутске под вывеской ритуального агентства работало казино. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Игровой салон находился в двухэтажном доме, в котором работает агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. На здании есть соответствующая вывеска. Отмечается, что указанное на ней ритуальное агентство переехало, и его место арендовала другая фирма.

Оперативники изъяли 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола, а также деньги и документация. В момент обыска в казино находились посетители и персонал.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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