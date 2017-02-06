Венки и игральные кости. В Иркутске под вывеской ритуального агентства работало казино

В Иркутске под вывеской ритуального агентства работало казино. Об этом
Игровой салон находился в двухэтажном доме, в котором работает агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. На здании есть соответствующая вывеска. Отмечается, что указанное на ней ритуальное агентство переехало, и его место арендовала другая фирма.
Оперативники изъяли 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола, а также деньги и документация. В момент обыска в казино находились посетители и персонал.