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15:40, 6 февраля 2017 855
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В рязанской колонии выявили серьезные нарушения

В рязанской колонии выявили серьезные нарушения

В ходе проверки соблюдения законов в рязанской исправительной колонии №2 выявили серьезные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Проверка проводилась путем обхода жилых и производственных помещений, столовой, банно-прачечного комбината, ШИЗО, ПКТ, СУС, изучения личных дел осужденных, приказов по личному составу и спецконтингенту, дисциплинарной практики», — говорится в сообщении.

На личном приеме разъяснения действующего законодательства дали одному обратившемуся человеку. Письменных обращений в адрес сотрудников прокуратуры не поступило.

В ходе проверки выявили нарушения, относящиеся к вопросам:

  • обеспечения режима предотвращения правонарушений и преступлений;
  • материально-бытового и медико-санитарного обеспечения;
  • пожарной безопасности;
  • привлечения осужденных к труду;
  • воспитательной работе, применении мер поощрений и дисциплинарного воздействия.

Как отметили в прокуратуре, нарушения были допущены из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны сотрудников администрации ИК-2, а также из-за отсутствия контроля со стороны руководства учреждения и УФСИН России по Рязанской области. В адрес врио начальника регионального управления ФСИН внесли представление об устранении выявленных нарушений закона.


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