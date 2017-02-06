В рязанской колонии выявили серьезные нарушения

В ходе проверки соблюдения законов в рязанской исправительной колонии №2 выявили серьезные нарушения. Об этом сообщила
«Проверка проводилась путем обхода жилых и производственных помещений, столовой, банно-прачечного комбината, ШИЗО, ПКТ, СУС, изучения личных дел осужденных, приказов по личному составу и спецконтингенту, дисциплинарной практики», — говорится в сообщении.
На личном приеме разъяснения действующего законодательства дали одному обратившемуся человеку. Письменных обращений в адрес сотрудников прокуратуры не поступило.
В ходе проверки выявили нарушения, относящиеся к вопросам:
- обеспечения режима предотвращения правонарушений и преступлений;
- материально-бытового и медико-санитарного обеспечения;
- пожарной безопасности;
- привлечения осужденных к труду;
- воспитательной работе, применении мер поощрений и дисциплинарного воздействия.
Как отметили в прокуратуре, нарушения были допущены из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны сотрудников администрации ИК-2, а также из-за отсутствия контроля со стороны руководства учреждения и УФСИН России по Рязанской области. В адрес врио начальника регионального управления ФСИН внесли представление об устранении выявленных нарушений закона.