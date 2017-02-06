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11:45, 6 февраля 2017 445
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В Рязани задержали организаторов интернет-магазина для торговли наркотиками. Видео

В Рязани задержали организаторов интернет-магазина для торговли наркотиками. Видео

В Рязани задержали организаторов интернет-магазина для торговли наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Два 20-летних рязанца организовали интернет-магазин для сбыта наркотиков. Получив заказ, они прятали самодельные контейнеры с запрещенным «товаром» в разных районах города.

При личном досмотре и на квартире у злоумышленников оперативники нашли контейнеры с пастообразным веществом. Правоохранители изъяли у молодых людей около десяти граммов сильнодействующей «синтетики».

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Рязанцам грозит до 20 лет тюрьмы.


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