В Рязани задержали организаторов интернет-магазина для торговли наркотиками. Видео

В Рязани задержали организаторов интернет-магазина для торговли наркотиками. Об этом
Два 20-летних рязанца организовали интернет-магазин для сбыта наркотиков. Получив заказ, они прятали самодельные контейнеры с запрещенным «товаром» в разных районах города.
При личном досмотре и на квартире у злоумышленников оперативники нашли контейнеры с пастообразным веществом. Правоохранители изъяли у молодых людей около десяти граммов сильнодействующей «синтетики».
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Рязанцам грозит до 20 лет тюрьмы.