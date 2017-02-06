В Рязани откроют производственный департамент Арзамасского завода

В Рязани откроют производственный департамент Арзамасского приборостроительного завода. Указ о «создании обособленного структурного подразделения» подписал гендиректор предприятия Олег Лавричев 16 января, сообщила
«Необходимость создания нового подразделения связана, в первую очередь, с дефицитом производственных мощностей и квалифицированных кадров для выполнения заказов. Это позволит разгрузить наши участки по монтажу и сборке электронных блоков», — пояснил Лавричев.
Отмечается, что производственный департамент откроют на базе рязанского ООО «НПЦ завода «Красное знамя».
«Рязанские предприятия специализируются на производстве электроники и обладают необходимыми высококвалифицированными кадрами. Теперь производство блоков будет находиться на одной площадке, и завод будет получать блоки на сборку уже протестированными и надлежащего качества», — добавил гендиректор завода.
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