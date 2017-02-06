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10:40, 6 февраля 2017 127
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В Пронском и Касимовском районах изъяли марихуану

В Пронском и Касимовском районах изъяли марихуану

В Пронском и Касимовском районах изъяли марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники изъяли у 27-летнего жителя поселка Береговая Погореловка в Пронском районе 287 граммов марихуаны. Он хранил пакет с растительной смесью у себя дома. Отмечается, что мужчину ранее судили за хищения.

В доме 56-летнего касимовца полицейские нашли импровизированный тайник со 143 граммами марихуаны. Злоумышленник уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.


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