В Пронском и Касимовском районах изъяли марихуану. Об этом
Оперативники изъяли у 27-летнего жителя поселка Береговая Погореловка в Пронском районе 287 граммов марихуаны. Он хранил пакет с растительной смесью у себя дома. Отмечается, что мужчину ранее судили за хищения.
В доме 56-летнего касимовца полицейские нашли импровизированный тайник со 143 граммами марихуаны. Злоумышленник уже привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.