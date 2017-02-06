В поисках поэта. Отправившаяся в литературное путешествие кировчанка сделает остановку в Рязани

Жительница Кирова будет искать в Рязани писателей и поэтов. Мария Савиных отправилась в литературное путешествие по России 30 января. Об этом сообщает агентство «
Мария Савиных планирует объехать всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. По итогам поездки она выпустит мультимедийную карту со 150 современными писателями и поэтами. На проект девушка потратит грант в 300 тысяч рублей, который получила прошлым летом на форуме «Территория смыслов».
«Я часто слышу мнение о том, что литература умерла, — призналась девушка. — Или о том, что молодежь перестала читать. А еще, мое любимое, что все хорошие книги уже были написаны. Примерно веке в ХIX. Ну, или в начале XX. Но все это неправда! В нашей стране живет невероятное количество талантливейших людей. Есть писатели, поэты. Я знаю это, я слышу это, я вижу это! И мне хочется рассказать об этом другим».
Девушка приедет в Рязань 24 февраля. В городе она пробудет три дня.
Отмечается, что с собой в дорогу «литературная путешественница» взяла сумку с ноутбуком, чехол с фотоаппаратом, а также рюкзак с вещами весом десять килограммов.
Путешествие кировчанки завершится 20 апреля во Владивостоке.