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10:38, 6 февраля 2017 112
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В поисках поэта. Отправившаяся в литературное путешествие кировчанка сделает остановку в Рязани

В поисках поэта. Отправившаяся в литературное путешествие кировчанка сделает остановку в Рязани

Жительница Кирова будет искать в Рязани писателей и поэтов. Мария Савиных отправилась в литературное путешествие по России 30 января. Об этом сообщает агентство «МИР».

Мария Савиных планирует объехать всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. По итогам поездки она выпустит мультимедийную карту со 150 современными писателями и поэтами. На проект девушка потратит грант в 300 тысяч рублей, который получила прошлым летом на форуме «Территория смыслов».

«Я часто слышу мнение о том, что литература умерла, — призналась девушка. — Или о том, что молодежь перестала читать. А еще, мое любимое, что все хорошие книги уже были написаны. Примерно веке в ХIX. Ну, или в начале XX. Но все это неправда! В нашей стране живет невероятное количество талантливейших людей. Есть писатели, поэты. Я знаю это, я слышу это, я вижу это! И мне хочется рассказать об этом другим».

Девушка приедет в Рязань 24 февраля. В городе она пробудет три дня.

Отмечается, что с собой в дорогу «литературная путешественница» взяла сумку с ноутбуком, чехол с фотоаппаратом, а также рюкзак с вещами весом десять килограммов.

Путешествие кировчанки завершится 20 апреля во Владивостоке.


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