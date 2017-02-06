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11:02, 6 февраля 2017 671
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Сотрудников рязанского Рельеф-Центра покажут в эфире программы «Сто к одному» 1

Сотрудников рязанского Рельеф-Центра покажут в эфире программы «Сто к одному»

Сотрудники рязанского Рельеф-Центра поучаствовали в программе «Сто к одному». Соперниками компании стали организаторы и ведущие мероприятий из Казани.

Интеллектуальная битва прошла 25 ноября 2016 года. Участниками команды рязанцев стали менеджер по каталогам Светлана Никулова, руководитель проекта «Товары офисного назначения» Павел Ефременко, менеджер по обучению и развитию продаж Тимофей Павлов, руководитель отдела интернет-проектов Ольга Савина и капитан — менеджер по обучению и развитию продаж Андрей Востриков. Рельеф-Центр принял вызов и справился с поставленной задачей.

Команда показала интересную игру. Из зрительного зала их поддерживали коллеги и родственники, приехавшие «поболеть» за рязанцев.

«Рельеф-Центр помог им исполнить мечту детства — поучаствовать в игре „Сто к одному“, которая выходит в эфир уже более 20-ти лет и не теряет своей популярности. Ожидания от участия в телесъемке оправдались полностью. Вся команда получила заряд положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Мы быстро нашли общий язык с соперниками, за кулисами шутили и настраивались на игру. Команда постаралась проявить себя и в смекалке и в юморе, тем более, что к этому располагали доброжелательный ведущий и позитивная атмосфера», — рассказала участница команды Ольга Савина.

«Передачу «Сто к одному» помню с детства. Просыпалась и сразу включала 2 канал, пыталась угадывать самые популярные ответы на вопросы, но даже и представить не могла, что когда-нибудь попаду на эту программу в качестве участницы. Гуревич — великолепный ведущий и располагающий к себе человек, профессионал своего дела, поэтому волнение на съемочной площадке быстро ушло. Нас сопровождала прекрасная группа поддержки, большое спасибо! Чувствовалось, как сильно за команду «болеют», — рассказала о своих эмоциях Светлана Никулова.

Программа «Сто к одному» с участием рязанской команды выйдет в эфир 12 февраля.


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