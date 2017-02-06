Рязанского полицейского уволили и отправили под домашний арест за смертельное ДТП в Приокском

Полицейского, сбившего женщину с ребенком у рязанского бассейна «Чайка», уволили. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе областного управления МВД в понедельник, 6 февраля. Он совершил проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника внутренних дел, подчеркнули в ведомстве. По данным RZN.info, мужчина был следователем отдела МВД по Рыбновскому району.
В пятницу бывшего полицейского отправили под домашний арест. Меру пресечения избрал суд, сообщили RZN.info в региональном СУ СКР в понедельник. В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Напомним, 31 января Hyundai Solaris