Рязанские студенты начали производственную практику в компании «Еламед»

В феврале студенты вузов и колледжей Рязанской области начали проходить производственную практику в компании «Еламед».
Ранее, обращаясь к работодателям региона, об организации занятости студентов 14-18-ти лет во время каникул говорила министр труда и занятости региона Юлия Рокотянская.
Компания «Еламед» взяла на себя обязательство трудоустроить на практику сроком от одного до четырех месяцев студентов Касимовского нефтегазового колледжа, РГУ имени Есенина и других вузов и колледжей.
С 1 февраля молодежь начала занимать на предприятии рабочие места в производственных цехах и офисах, осваивая такие специальности, как:
- бухгалтер;
- инженер по качеству;
- инженер-строитель;
- специалист службы персонала;
- специалист службы главного механика и энергетика.