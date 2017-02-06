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15:01, 6 февраля 2017 114

Рязанские студенты начали производственную практику в компании «Еламед»

Рязанские студенты начали производственную практику в компании «Еламед»

В феврале студенты вузов и колледжей Рязанской области начали проходить производственную практику в компании «Еламед».

Ранее, обращаясь к работодателям региона, об организации занятости студентов 14-18-ти лет во время каникул говорила министр труда и занятости региона Юлия Рокотянская.

Компания «Еламед» взяла на себя обязательство трудоустроить на практику сроком от одного до четырех месяцев студентов Касимовского нефтегазового колледжа, РГУ имени Есенина и других вузов и колледжей.

С 1 февраля молодежь начала занимать на предприятии рабочие места в производственных цехах и офисах, осваивая такие специальности, как:

  • бухгалтер;
  • инженер по качеству;
  • инженер-строитель;
  • специалист службы персонала;
  • специалист службы главного механика и энергетика.

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