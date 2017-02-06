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15:20, 6 февраля 2017 78

Рязанцев пригласили на научное шоу «Доктор Фактум»

Рязанцев пригласили на научное шоу «Доктор Фактум»

В воскресенье, 12 февраля, научно-развлекательный проект ArtNauka из Москвы покажет рязанцем детский спектакль — научное шоу-детектив «Доктор Фактум». В новом формате развлечения соединятся оригинальная история, виртуальные путешествия и научные опыты.

Доктор Фактум — известный во всем мире ученый-сыщик. На время спектакля зрительный зал превратится в его тайную лабораторию, куда нагрянут нежданные гости.

«Это будут не только герои спектакля, но и зрители, которые станут участниками происходящего. Вместе им предстоит распутать, возможно, самое главное дело в карьере Фактума. На помощь придут робот Гипербулус и девочка Оля, без которых Доктор не смог бы решить и половины головоломок. Их приключения расскажут детям о главных человеческих ценностях», — рассказали организаторы.

Спектакль состоится в МКЦ, уже в фойе которого рязанцы увидят мир занимательной науки. Интерактивные зоны настроят зрителей на правильный лад и подготовят их к основному действию.

Дети и взрослые узнают, как работают электрические проводники, а также научатся извлекать клубы дыма из специальных пушек. Перед их глазами простая продуктовая тележка станет реактивной, а 200-литровая стальная бочка — хрупкой. Кроме того, гостей ожидает большой азотный залп и водородный взрыв.

Режиссер шоу Евгений Гомоной, художник Елена Киркова. В постановке заняты актеры из Москвы: Ксения Данилова и Андрей Щеткин.

В 2016 году спектакль «Доктор Фактум» стал лауреатом научных фестивалей в Москве, Абу-Даби и Пекине.

Действие продолжительностью в полтора часа, начнется в МКЦ в 13:00. Возрастная категория 6+, цена билета от 400 до 900 рублей. Билеты можно приобрести в кассе МКЦ или на сайте, узнать подробности — в официальной группе «ВКонтакте».

Телефоны для справок: 705-000 и 76-35-03.


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