Рязанцев хотят штрафовать на три тысячи за нарушение тишины

В Рязанской области планируют увеличить штрафы за ночной шум. Их размер указан в новой редакции проекта «закона о тишине», размещенной на
Согласно ей, жителей будут штрафовать на 500-3000 рублей, должностных лиц — на 3-8 тысяч, юридические — на 5-15 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут: соответственно 1-5, 5-15, 10-20 тысяч.
При этом в первый раз нарушителя могут и не оштрафовать: законопроект предусматривает предупреждение.
Напомним, рязанцам планируют запретить нарушать тишину и покой с 22 до 8 и с 13 до 15 часов в любой день в квартирах и частных домах, дворах, а также образовательных, медицинских и некоторых других учреждениях. В список источников шума включили пение, ремонтные работы, собачий лай и
Действующая редакция регионального закона об административных правонарушениях предусматривает предупреждения и штрафы до двух тысяч рублей (для граждан) за нарушение тишины с 23 часов до 7 часов.