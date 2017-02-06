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14:00, 6 февраля 2017 1 854
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Рязанцев хотят штрафовать на три тысячи за нарушение тишины

Рязанцев хотят штрафовать на три тысячи за нарушение тишины

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области планируют увеличить штрафы за ночной шум. Их размер указан в новой редакции проекта «закона о тишине», размещенной на сайте регионального правительства.

Согласно ей, жителей будут штрафовать на 500-3000 рублей, должностных лиц — на 3-8 тысяч, юридические — на 5-15 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут: соответственно 1-5, 5-15, 10-20 тысяч.

При этом в первый раз нарушителя могут и не оштрафовать: законопроект предусматривает предупреждение.

Напомним, рязанцам планируют запретить нарушать тишину и покой с 22 до 8 и с 13 до 15 часов в любой день в квартирах и частных домах, дворах, а также образовательных, медицинских и некоторых других учреждениях. В список источников шума включили пение, ремонтные работы, собачий лай и еще ряд действий.

Действующая редакция регионального закона об административных правонарушениях предусматривает предупреждения и штрафы до двух тысяч рублей (для граждан) за нарушение тишины с 23 часов до 7 часов.


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