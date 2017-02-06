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9:25, 6 февраля 2017 602
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Рязанца оштрафовали на 25 тысяч за свалку на земельном участке

Рязанца оштрафовали на 25 тысяч за свалку на земельном участке

Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.

На участке в 29,4 гектара обнаружили мусорную свалку высотой от 0,3 метра до 1 метра. При этом 30% отходов составил строительный мусор, 50% — древесные и растительные отходы и по 10% — пластик и стекло.

Остальная часть участка заросла сорняками и деревьями. Отмечается также, что землю не использовали в течение трех лет.

По данному факту в отношении рязанцы составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.


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Рязанца оштрафовали на 25 тысяч за свалку на земельном участке
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