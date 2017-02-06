Рязанца оштрафовали на 25 тысяч за свалку на земельном участке

Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки.
На участке в 29,4 гектара обнаружили мусорную свалку высотой от 0,3 метра до 1 метра. При этом 30% отходов составил строительный мусор, 50% — древесные и растительные отходы и по 10% — пластик и стекло.
Остальная часть участка заросла сорняками и деревьями. Отмечается также, что землю не использовали в течение трех лет.
По данному факту в отношении рязанцы составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.