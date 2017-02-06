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14:27, 6 февраля 2017 633
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Пьяному рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме

Пьяному рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме

Рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Рыбновского района.

Пьяный житель села Кузьминское Рыбновского района упал и больно ушиб ногу. Поняв, что у него нет сил дойти до дома, мужчина решил отдохнуть у знакомого, за жилищем которого он ранее присматривал. Мужчина, зная, что входная дверь в дом не запирается, зашел в единственную жилую комнату, лег на диван и уснул.

Хозяин дома серьезно болеет и практически не может самостоятельно передвигаться. В силу своего состояния он не смог выпроводить «гостя». Его выгнала дочь хозяина, вызванная бдительной соседкой.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица). Злоумышленнику назначили наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.

Отмечается, что «гость» уже был судим. В последнее время он не работал.


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Пьяному рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме
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