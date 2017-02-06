Пьяному рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме

Рязанцу назначили наказание за ночевку в чужом доме. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Рыбновского района.
Пьяный житель села Кузьминское Рыбновского района упал и больно ушиб ногу. Поняв, что у него нет сил дойти до дома, мужчина решил отдохнуть у знакомого, за жилищем которого он ранее присматривал. Мужчина, зная, что входная дверь в дом не запирается, зашел в единственную жилую комнату, лег на диван и уснул.
Хозяин дома серьезно болеет и практически не может самостоятельно передвигаться. В силу своего состояния он не смог выпроводить «гостя». Его выгнала дочь хозяина, вызванная бдительной соседкой.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица). Злоумышленнику назначили наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.
Отмечается, что «гость» уже был судим. В последнее время он не работал.