Оклады россиян могут привязать к зарплате президента. Речь идет о зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, компаний и предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов, пишет «
Оклады могут привязать к либо зарплате президента, либо к средним зарплатам работников этих организаций, либо к трудовым успехам начальников.
Нововведение вступит в действие, если Госдума поддержит поправки в Трудовой кодекс, которые разработала группа депутатов. Рассмотрение документа в нижней палате парламента назначили на среду, 8 февраля.
Кроме привязке зарплат планируется установить, чтобы ежемесячный должностной оклад, который стимулирует другие выплаты начальников, не должен превышать среднемесячное вознаграждение президента России по показателям предыдущего года. Исключение составили выходные пособия.
Также предлагается сделать зарплату руководителей кратной по отношению к зарплатам остальных работников — один к восьми.
Как рассказали авторы проекта, он не допустит чрезмерное расходование бюджета и повысит эффективность управления на госпредприятиях.