Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:59, 6 февраля 2017 1 366
 0    0

Оклады россиян могут привязать к зарплате президента

Оклады россиян могут привязать к зарплате президента

Фото: Pixabay.com

Оклады россиян могут привязать к зарплате президента. Речь идет о зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, компаний и предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов, пишет «Российская газета».

Оклады могут привязать к либо зарплате президента, либо к средним зарплатам работников этих организаций, либо к трудовым успехам начальников.

Нововведение вступит в действие, если Госдума поддержит поправки в Трудовой кодекс, которые разработала группа депутатов. Рассмотрение документа в нижней палате парламента назначили на среду, 8 февраля.

Кроме привязке зарплат планируется установить, чтобы ежемесячный должностной оклад, который стимулирует другие выплаты начальников, не должен превышать среднемесячное вознаграждение президента России по показателям предыдущего года. Исключение составили выходные пособия.

Также предлагается сделать зарплату руководителей кратной по отношению к зарплатам остальных работников — один к восьми.

Как рассказали авторы проекта, он не допустит чрезмерное расходование бюджета и повысит эффективность управления на госпредприятиях.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:51, 7 февраля 2017
Евгений Коковин рассказал о причине ухода из ГК «Единство»
11:22, 7 февраля 2017
Гендиректором ГК «Единство» стал бывший вице-мэр
10:59, 7 февраля 2017
«Анкор Банк» ввел лимит на получение наличных
15:50, 6 февраля 2017
Евгений Коковин покинул пост гендиректора ГК «Единство» 1
14:59, 6 февраля 2017
Оклады россиян могут привязать к зарплате президента
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
17 часов назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:09, 26 января 2017 38 125
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
14:24, 30 января 2017 28 401
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 025
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
15:26, 28 января 2017 20 032
Ученые спрогнозировали конец света на февраль 2017 года 4
14:50, 28 января 2017 17 341
Родители пропавшей в Москве девушки заплатят миллион за информацию о дочери
Все новости
Голосования

Должна ли почта принимать оплату ЖКХ?

Окончание опроса: 10.02.2017
Архив голосований
Форум