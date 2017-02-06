Ночью снег вывозили с шести рязанских улиц. Об этом
В ночь на понедельник, 6 февраля, очищали улицы Ленина, Есенина, Свободы, Молодцова, Маяковского и площадь Мичурина. Всего вывезли 308 кубометров снега.
Днем тротуары, остановки общественного транспорта и скверы будут убирать более двухсот человек, а также три трактора, два погрузчика и десять самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают солью и песком.
Всего с начала зимнего периода с улиц Рязани вывезли 113 091 кубометр снега.
Фото сайта администрации Рязани