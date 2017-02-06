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12:10, 6 февраля 2017 97
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Ночью снег вывозили с шести рязанских улиц

Ночью снег вывозили с шести рязанских улиц

Ночью снег вывозили с шести рязанских улиц. Об этом сообщил сайт администрации города.

В ночь на понедельник, 6 февраля, очищали улицы Ленина, Есенина, Свободы, Молодцова, Маяковского и площадь Мичурина. Всего вывезли 308 кубометров снега.

Днем тротуары, остановки общественного транспорта и скверы будут убирать более двухсот человек, а также три трактора, два погрузчика и десять самосвалов. Опасные участки дороги и тротуары обработают солью и песком.

Всего с начала зимнего периода с улиц Рязани вывезли 113 091 кубометр снега.

Фото сайта администрации Рязани


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