Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия о борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой. Специалисты решили, что ее применение должно встречать противодействие со стороны государства. Об этом сообщает
Комиссия подготовила документ, в котором назвала гомеопатию вредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и и пренебрегают эффективными средствами лечения, что может привести к неблагоприятным исходам.
«Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными», — говорится в меморандуме.
Комиссия подготовила ряд рекомендаций. Так, Минздраву следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях, ФАС — принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам — отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов.
Напомним, что в середине января 2017 года выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова составили петицию к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах.