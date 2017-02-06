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10:00, 6 февраля 2017 874
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Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия о борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой. Специалисты решили, что ее применение должно встречать противодействие со стороны государства. Об этом сообщает Meduza.

Комиссия подготовила документ, в котором назвала гомеопатию вредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и и пренебрегают эффективными средствами лечения, что может привести к неблагоприятным исходам.

«Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными», — говорится в меморандуме.

Комиссия подготовила ряд рекомендаций. Так, Минздраву следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях, ФАС — принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам — отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов.

Напомним, что в середине января 2017 года выпускники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова составили петицию к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах.


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