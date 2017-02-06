Каждый десятый заемщик в Рязанской области отдает кредиторам больше половины дохода. Исследование долговой нагрузки россиян на конец 2016 года распространило
Согласно ему, в Рязанской области доля таких заемщиков составляет 9,38%. Это меньше среднего значения по стране (9,81%).
Список возглавили Кировская (16,64%), Амурская области и Бурятия. На последних местах оказались Ленинградская, Тульская области и Санкт-Петербург (5,21%). Рязанская область расположилась на 46-й строчке из 66, между Новосибирской и Саратовской.
НБКИ с 2005 года аккумулирует данные о кредитах, в ее базе 202 млн займов. Информацию в бюро передают 4 тысячи банков, микрофинансовых организаций и других кредиторов.