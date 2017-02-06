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15:29, 6 февраля 2017 46
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Каждый десятый рязанский заемщик отдает банку больше половины зарплаты — исследование

Каждый десятый рязанский заемщик отдает банку больше половины зарплаты — исследование

Фото: Freeimages.com

Каждый десятый заемщик в Рязанской области отдает кредиторам больше половины дохода. Исследование долговой нагрузки россиян на конец 2016 года распространило Национальное бюро кредитных историй в понедельник, 6 февраля.

Согласно ему, в Рязанской области доля таких заемщиков составляет 9,38%. Это меньше среднего значения по стране (9,81%).

Список возглавили Кировская (16,64%), Амурская области и Бурятия. На последних местах оказались Ленинградская, Тульская области и Санкт-Петербург (5,21%). Рязанская область расположилась на 46-й строчке из 66, между Новосибирской и Саратовской.

НБКИ с 2005 года аккумулирует данные о кредитах, в ее базе 202 млн займов. Информацию в бюро передают 4 тысячи банков, микрофинансовых организаций и других кредиторов.


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