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16:52, 6 февраля 2017 77
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Фактическая средняя пенсия в Рязанской области выше официальной — СМИ

Фактическая средняя пенсия в Рязанской области выше официальной — СМИ

Фактическая средняя пенсия в Рязанской области превышает цифры официальной статистики. Результаты своего опроса опубликовал канал ОТР.

Журналисты неделю собирали сообщения зрителей о реальном размере пенсии и сравнивали их с данными Росстата. В Рязанской области первая сумма составила 12 050 рублей, вторая — 11 467 рублей. Минимальная зафиксированная каналом пенсия в регионе — 10 500 рублей, максимальная — 13 600.

Разброс по всей стране — от 3 300 до 50 тысяч. Средний размер по результатам опроса — 26 650 рублей, по данным Росстата — 12 081.


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