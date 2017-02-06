Фактическая средняя пенсия в Рязанской области превышает цифры официальной статистики. Результаты своего опроса опубликовал канал
Журналисты неделю собирали сообщения зрителей о реальном размере пенсии и сравнивали их с данными Росстата. В Рязанской области первая сумма составила 12 050 рублей, вторая — 11 467 рублей. Минимальная зафиксированная каналом пенсия в регионе — 10 500 рублей, максимальная — 13 600.
Разброс по всей стране — от 3 300 до 50 тысяч. Средний размер по результатам опроса — 26 650 рублей, по данным Росстата — 12 081.