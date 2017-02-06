Дэвид Бекхэм не смог получить титул сэра из-за неуплаты налогов. Он претендовал на рыцарское звание, однако его подвело налоговое досье. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет «
В СМИ попали данные 18,6 миллионов писем с серверов Doyen Global — PR-фирмы, находящейся в ведении Симона Оливейры, главного менеджера Бекхэма. В переписке экс-футболиста (он признал ее подлинность) говорится о том, что Бекхэм занимается благотворительностью только для получения титул сэра.
Выяснилось, что в 2014 году Бекхэм мог получить рыцарское звание, но в его досье появился «красный флаг».
«Существует три флага по факту проверки налогов — красный, желтый и зеленый. Флаг Бекхэма был красным. Его налоги стали его проблемами», — отметил источник, близкий к комитету Почести.
Как выяснилось, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии инвестировали в спорную схему финансирования фильмов, позволявшую им уменьшить личные налоговые обязательства. Он также уклонялся от уплаты налогов на автомобиль.
Утечка сообщений электронной почты показала, что Бекхэм тяжело воспринял проблемы с присвоением ему титула. Он заявил, что члены комитета «неблагодарны к национальному достоянию».
Напомним, британцы уже публично признавали заслуги Дэвида Бекхэма. Так, он получал из рук королевы Елизаветы II медаль за вклад в проведение Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
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