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11:41, 6 февраля 2017 1 001
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Бекхэм не смог получить титул сэра из-за неуплаты налогов — СМИ

Бекхэм не смог получить титул сэра из-за неуплаты налогов — СМИ

Дэвид Бекхэм не смог получить титул сэра из-за неуплаты налогов. Он претендовал на рыцарское звание, однако его подвело налоговое досье. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет «Российская газета».

В СМИ попали данные 18,6 миллионов писем с серверов Doyen Global — PR-фирмы, находящейся в ведении Симона Оливейры, главного менеджера Бекхэма. В переписке экс-футболиста (он признал ее подлинность) говорится о том, что Бекхэм занимается благотворительностью только для получения титул сэра.

Выяснилось, что в 2014 году Бекхэм мог получить рыцарское звание, но в его досье появился «красный флаг».

«Существует три флага по факту проверки налогов — красный, желтый и зеленый. Флаг Бекхэма был красным. Его налоги стали его проблемами», — отметил источник, близкий к комитету Почести.

Как выяснилось, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии инвестировали в спорную схему финансирования фильмов, позволявшую им уменьшить личные налоговые обязательства. Он также уклонялся от уплаты налогов на автомобиль.

Утечка сообщений электронной почты показала, что Бекхэм тяжело воспринял проблемы с присвоением ему титула. Он заявил, что члены комитета «неблагодарны к национальному достоянию».

Напомним, британцы уже публично признавали заслуги Дэвида Бекхэма. Так, он получал из рук королевы Елизаветы II медаль за вклад в проведение Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Фото со страницы Дэвида Бекхэма в Facebook


© RZN.info

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