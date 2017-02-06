Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП под Рязанью

Автоинспекторы попросили откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло 24 октября 2016 года на 108-ом километре автодороги Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Михайловское. Информацию опубликовали на
Известно, что в 18:40 около поселка Горняк 58-летний житель Милославского района, двигаясь в направление Скопина на Datsun, сбил находящуюся на проезжей части 66-летнюю жительницу поселка Милославское. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте.
Сотрудники ГИБДД также ищут свидетелей ДТП, произошедшего 11 июля 2016 года напротив дома №46 корпус 7 по улице Свободы в Рязани.
В 13:15 24-летний водитель Mitsubishi Lancer врезался в автомобиль Hyundai Accent под управлением 32-летнего жителя Рязанского района.
В результате происшествия 38-летняя пассажирка Hyundai получила телесные повреждения, с которыми обращалась в больницу.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, попросили обращаться по телефону: (4912)25-65-59 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №212.