Рязанцу дали горячую воду после обращения в прокуратуру. Об этом сообщила
Житель дома №50 по улице Кудрявцева обратился в прокуратуру с жалобой на низкую температуру горячей воды в квартире. По данным органа, дом находится на обслуживании управляющей организации, в которую неоднократно поступали заявления о недостаточно горячей воде.
После прокурорской проверки организация отремонтировала неполадки, в ходе чего в квартире мужчины появилась горячая вода. Прокуратура внесла в адрес управляющей организации представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.