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20:32, 5 февраля 2017 659
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Рязанцу дали горячую воду после обращения в прокуратуру

Рязанцу дали горячую воду после обращения в прокуратуру

Фото: Pixabay.com

Рязанцу дали горячую воду после обращения в прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Житель дома №50 по улице Кудрявцева обратился в прокуратуру с жалобой на низкую температуру горячей воды в квартире. По данным органа, дом находится на обслуживании управляющей организации, в которую неоднократно поступали заявления о недостаточно горячей воде.

После прокурорской проверки организация отремонтировала неполадки, в ходе чего в квартире мужчины появилась горячая вода. Прокуратура внесла в адрес управляющей организации представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.


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