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14:04, 4 февраля 2017 707
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Жители Швейцарии спасли провалившегося под лед лося. Видео

Жители Швейцарии спасли провалившегося под лед лося. Видео

Жители Швейцарии спасли взрослого лося, который провалился под лед. Видео произошедшего опубликовали на видеохостинге YouTube, сообщили на сайте телеканала «360».

Известно, что семейная пара из города Эрншельдсвик отдыхала на балтийском побережье. Они заметили животное и позвали на помощь людей.

Швейцарцы надели коньки и прорубили топорами дорожку, по которой лось смог выбраться на сушу.

Отмечается, что в этой местности лоси встречаются достаточно часто, но никому из «спасательной бригады» раньше не приходилось этим заниматься.


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