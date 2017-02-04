Жители Швейцарии спасли провалившегося под лед лося. Видео

Жители Швейцарии спасли взрослого лося, который провалился под лед. Видео произошедшего опубликовали на видеохостинге YouTube, сообщили на сайте телеканала «
Известно, что семейная пара из города Эрншельдсвик отдыхала на балтийском побережье. Они заметили животное и позвали на помощь людей.
Швейцарцы надели коньки и прорубили топорами дорожку, по которой лось смог выбраться на сушу.
Отмечается, что в этой местности лоси встречаются достаточно часто, но никому из «спасательной бригады» раньше не приходилось этим заниматься.