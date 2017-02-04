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11:54, 4 февраля 2017 2 031
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Заложило уши. В Новосибирске из самолета высадили дебошира

Заложило уши. В Новосибирске из самолета высадили дебошира

Вечером в пятницу, 3 февраля, из самолета авиакомпании Azur Air высадили пьяного пассажира. Борт, следовавший из Вьетнама в Сургут, останавливался в Новосибирске для дозаправки, передает «РИА Новости».

Полицейским сообщили, что один из пассажиров находился в состоянии опьянения, нецензурно выражался и оскорблял членов экипажа.

Сам мужчина заявил, что при посадке у него заложило уши, на что пожаловался бортпроводнику. «Он рассказал, что тот ответил грубо, после чего завязалась словесная перепалка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дебошира проводили в дежурную часть, где он согласился пройти медицинское освидетельствование.

В результате самолет улетел без него, рейс из-за инцидента не задержали.


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