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15:04, 4 февраля 2017 543
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В Санкт-Петербурге откроют книжный магазин имени Булгакова

В Санкт-Петербурге откроют книжный магазин имени Булгакова

В Санкт-Петербурге планируют открыть книжный магазин, посвященный творчеству Михаила Булгакова. Об этом пишет агентство «Невские Новости».

Отмечается, что в магазине будут продавать книги только этого автора. Название у него также будет булгаковское — «Абырвалге». Это первое слово, которое произносит герой повести «Собачье сердце».

В настоящее время в помещении будущего магазина ведется ремонт. При этом его собираются оформить в духе того времени, когда жил писатель.

Кроме того, создатели магазина-музея ищут раритетные вещи для создания необходимой атмосферы. «Желающие могут отдать в дар вещи для „Абырвалге“ и тем самым внести свою лепту в создание нового поэтичного пространства», — говорится в сообщении.


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