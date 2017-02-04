В Санкт-Петербурге откроют книжный магазин имени Булгакова

В Санкт-Петербурге планируют открыть книжный магазин, посвященный творчеству Михаила Булгакова. Об этом пишет агентство «
Отмечается, что в магазине будут продавать книги только этого автора. Название у него также будет булгаковское — «Абырвалге». Это первое слово, которое произносит герой повести «Собачье сердце».
В настоящее время в помещении будущего магазина ведется ремонт. При этом его собираются оформить в духе того времени, когда жил писатель.
Кроме того, создатели магазина-музея ищут раритетные вещи для создания необходимой атмосферы. «Желающие могут отдать в дар вещи для „Абырвалге“ и тем самым внести свою лепту в создание нового поэтичного пространства», — говорится в сообщении.