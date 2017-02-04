В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел в субботу, 4 февраля. Никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали один автомобиль, 4 человека личного состава.
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В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел в субботу, 4 февраля. Никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали один автомобиль, 4 человека личного состава.
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