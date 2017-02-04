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16:28, 4 февраля 2017 580
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Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин

Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин

Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Актур скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра имени Моссовета.

Тараторкин в 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе. С 1966 года он служил в этом театре, в 1974 году актер перешел в столичный театр имени Моссовета.

Он был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

Актер был удостоен государственной премии России и премии правительства.

Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк» и другие.

Фото Russianlook


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