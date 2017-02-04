«Самая красивая в России» рязанская река оказалась самой загрязненной. Видео

Рязанская река Листвянка, которая ранее
Отмечается, что в Листвянку сбрасывают 85% сточных вод со всех предприятий региона. При этом очистных сооружений в Рязани нет, поэтому загрязненная река, протекающая по территории четырех регионов, впадает в Оку не в лучшем виде.
Сообщается, что природоохранная прокуратура ведет борьбу за очистку Листвянки. В 2014 году ее исковые требования удовлетворили, и предприятия обязали «обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод». Все нарушения должны быть устранены к августу 2017 года.
Напомним, в тридцатку красивых мест, где нужно побывать зимой, также попали национальный парк Таганай Челябинской области, Каменный город Пермского края и озеро Байкал.