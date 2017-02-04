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18:01, 4 февраля 2017 257
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Рязанское МЧС провело рейд по безопасности на льду. Фото

Рязанское МЧС провело рейд по безопасности на льду. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

У села Коростово Рязанского района провели рейд по реке Оке, посвященный безопасности людей на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рейд прошел под руководством начальника ГУ МЧС России по Рязанской области генерал-майора внутренней службы Сергея Филиппова и министра региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрея Глазунова.

В патрулирование вышли инспекторы государственной инспекции по маломерным судам, спасатели областной поисково-спасательной службы, активисты регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и Россоюзспас.

В рейде задействовали самые современные образцы техники, в том числе беспилотный летательный аппарат, судно на воздушной подушке, снегоходы. Для участников мероприятия и рыбаков работала полевая кухня с горячим питанием и пункт обогрева.

«Основная задача рейда — посетить наиболее популярные места массового выхода людей на лед, напомнить им основные правила поведения», — отметил Сергей Филиппов

Для мониторинга за состоянием водоема запустили беспилотник. С помощью него удалось установить места пребывания людей на льду, куда и направилась патрульная группа. Для передвижения по реке и труднодоступным берегам в ходе патрулирования были задействованы снегоходы и судно на воздушной подушке.

Об опасности выхода на лед и правилах поведения на воде рыбаков предупреждали по громкоговорителю. С людьми провели профилактические беседы, раздавали памятки, напоминали, как действовать в случае, если человек провалился под лед.

Для наглядности правила спасения и самоспасения были продемонстрированы в подготовленной майне. Водолазы поисково-спасательной службы на воде Рязанской области показали, как правильно пользоваться спасательными средствами и как спастись самому.

Людей, которые отдыхали на берегу с детьми, также проинформировали о правилах безопасности.


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