В понедельник, 6 февраля, в рязанцы поборются за звание лучшего бармена на конкурсе Mix Class Cup. Мероприятие приурочили к Международному Дню Бармена, сообщили на
«Mix Class Cup — это традиционная номинация, которая подразумевает приготовление или создание коктейлей на скорость, поддерживая стабильный уровень качества вкуса и подачи», — говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на участие подали 25 человек, из которых 18 — рязанцы.
Конкурс в ресторане «Небо» начнется в 17:30, вход свободный.