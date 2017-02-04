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12:11, 4 февраля 2017 783
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Рязанцы поборются за звание лучшего бармена

Рязанцы поборются за звание лучшего бармена

В понедельник, 6 февраля, в рязанцы поборются за звание лучшего бармена на конкурсе Mix Class Cup. Мероприятие приурочили к Международному Дню Бармена, сообщили на сайте горадминистрации.

«Mix Class Cup — это традиционная номинация, которая подразумевает приготовление или создание коктейлей на скорость, поддерживая стабильный уровень качества вкуса и подачи», — говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на участие подали 25 человек, из которых 18 — рязанцы.

Конкурс в ресторане «Небо» начнется в 17:30, вход свободный.


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