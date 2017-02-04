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9:34, 4 февраля 2017 966
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Рязанцам напомнили об условиях возврата интернет-товаров

Рязанцам напомнили об условиях возврата интернет-товаров

Рязанцам напомнили об условиях возврата интернет-товаров. Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что условия возврата покупок, приобретенных в сети, существенно отличаются от возврата вещей из обычного магазина.

Главное действующее правило — это право человека отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причины в течение семи дней после доставки, а также в любое время до момента доставки.

Вместе с товаром покупателю должны предоставить информацию в письменной форме о праве возврата. «Если таких данных нет, то срок возврата увеличивается до трех месяцев», — говорится в сообщении.

Информация о порядке и сроках возврата товара должна содержать:

  • адрес продавца;
  • режим работы;
  • максимальный или минимально срок возврата;
  • предупреждение о необходимости сохранения товарного вида и документов, подтверждающих заключение договора;
  • срок и порядок возврата денег.

Продавец обязан вернуть деньги покупателю в течение десяти дней после возврата. При этом следует помнить, что нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, если у него нет недостатков.

Возврат денег осуществляется одним из способов:

  • наличными по месту нахождения продавца;
  • почтовым переводом;
  • перечислением на банковский или иной счет.

Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара, но расходы, связанные с перечислением денег, он несет сам.

Рязанцы могут задать свои вопросы по телефону горячей линии: 8-800-100-22-62.


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