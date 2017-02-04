Рязанцам напомнили об условиях возврата интернет-товаров. Информацию опубликовали на
Отмечается, что условия возврата покупок, приобретенных в сети, существенно отличаются от возврата вещей из обычного магазина.
Главное действующее правило — это право человека отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причины в течение семи дней после доставки, а также в любое время до момента доставки.
Вместе с товаром покупателю должны предоставить информацию в письменной форме о праве возврата. «Если таких данных нет, то срок возврата увеличивается до трех месяцев», — говорится в сообщении.
Информация о порядке и сроках возврата товара должна содержать:
- адрес продавца;
- режим работы;
- максимальный или минимально срок возврата;
- предупреждение о необходимости сохранения товарного вида и документов, подтверждающих заключение договора;
- срок и порядок возврата денег.
Продавец обязан вернуть деньги покупателю в течение десяти дней после возврата. При этом следует помнить, что нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, если у него нет недостатков.
Возврат денег осуществляется одним из способов:
- наличными по месту нахождения продавца;
- почтовым переводом;
- перечислением на банковский или иной счет.
Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара, но расходы, связанные с перечислением денег, он несет сам.
Рязанцы могут задать свои вопросы по телефону горячей линии: 8-800-100-22-62.