Россельхознадзор запретит ввоз мяса и яиц из стран с птичьим гриппом

В ближайшее время Россельхознадзор планирует запретить поставку мяса птицы и яиц из стран, где обнаружили птичий грипп. Об этом сообщила пресс-секретарь надзорного органа Юлия Мелано, передает «
«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц, для того, чтобы обезопасить Россию», — отметила Мелано.
Ранее Россия ограничила ввоз живой птицы, яиц и продуктов, содержащих мясо птицы, из Польши и некоторых районов Германии. Это было связано с птичьим гриппом, стремительно распространяющимся в Европе.