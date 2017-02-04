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15:03, 4 февраля 2017 338
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Россельхознадзор запретит ввоз мяса и яиц из стран с птичьим гриппом

Россельхознадзор запретит ввоз мяса и яиц из стран с птичьим гриппом

В ближайшее время Россельхознадзор планирует запретить поставку мяса птицы и яиц из стран, где обнаружили птичий грипп. Об этом сообщила пресс-секретарь надзорного органа Юлия Мелано, передает «РИА Новости».

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц, для того, чтобы обезопасить Россию», — отметила Мелано.

Ранее Россия ограничила ввоз живой птицы, яиц и продуктов, содержащих мясо птицы, из Польши и некоторых районов Германии. Это было связано с птичьим гриппом, стремительно распространяющимся в Европе.


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