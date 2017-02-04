Колумбийского подростка арестовали за тридцать убийств

В Колумбии полицейские арестовали 17-летнего подростка, который убил тридцать человек. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает «
По предварительным данным, задержанный начал убивать людей в возрасте 12-ти лет и приобрел среди наркоторговцев и наемных убийц репутацию очень жестокого человека.
Его последним преступлением стало двойное убийство в торговом центре города Кали.
Сообщается, что обвиняемый будет находиться в центре для содержания несовершеннолетних правонарушителей до наступления 18-ти лет.