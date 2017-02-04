BMW отзовет более 230 тысяч машин в США из-за подушек безопасности

BMW решил отозвать более 230 тысяч автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности фирмы Takata. Подушки не срабатывают в аварийной ситуации на дороге, передает «
С такой проблемой столкнулись автопроизводители по всему миру. Что касается BMW, производитель решил отозвать модели BMW X5 SUVs, которые были выпущены в 2001—2002 годах, модели BMW 3-Series и некоторую часть BMW 5-Series.
Как прокомментировали представители компании, подушки безопасности производства Takata могли быть установлены на машины после ремонта, так как изначально они комплектовались другими подушками.